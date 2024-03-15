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Во Владивостоке спасли истощённого тюленёнка

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Во Владивостоке спасают жизнь маленькому тюленю, которого обнаружили в районе маяка на Токаревской кошке.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Ослабевшее животное на берегу обнаружил местный житель во время прогулки. Он доставил его в центр «Тюлень».

Специалисты обследовали его. Оказалось, что это молодой самец весом 12 кг, он был сильно обезвожен. Также от холода пострадали его конечности.

Сотрудники центра занимаются реабилитацией животного. После лечения его выпустят в море.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области спасли детёныша нерпы впервые в новом сезоне.

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