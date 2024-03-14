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Во Владивостоке спасли истощённого тюленя, которого выбросило на берег

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Во Владивостоке спасли маленького истощённого тюленя, которого выбросило на берег. После лечения и восстановления его выпустят обратно в море, рассказали RT в Приморском центре подводных исследований.
Во Владивостоке спасли истощённого тюленя, которого выбросило на берег
  • РИА Новости

Животному всего около двух недель, предполагают специалисты. Его вес — 12 кг, тогда как у взрослых — минимум 140 кг.

Ранее сотрудники МЧС России в Алтайском крае спасли собаку породы ротвейлер, которая провалилась в колодец во время прогулки.

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