Во Владивостоке спасли истощённого тюленя, которого выбросило на берег

Во Владивостоке спасли маленького истощённого тюленя, которого выбросило на берег. После лечения и восстановления его выпустят обратно в море, рассказали RT в Приморском центре подводных исследований.

Животному всего около двух недель, предполагают специалисты. Его вес — 12 кг, тогда как у взрослых — минимум 140 кг.

Ранее сотрудники МЧС России в Алтайском крае спасли собаку породы ротвейлер, которая провалилась в колодец во время прогулки.