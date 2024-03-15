Биолог Соловьёва рассказала об особенностях «плача» бельков

Научный наблюдатель экспедиции по изучению каспийского тюленя «Душа Каспия», кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН Мария Соловьёва рассказала о таком явлении, как «плач» бельков.

«Конечно, бельки постоянно не плачут. Дело в том, что у них, как и у всех наземных животных, есть потребность всё время смачивать роговицу глаза, чтобы она не высохла», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметила специалист, железы постоянно выделяют специальные жидкости, а из-за особого строения глаза излишки стекают.

«Поэтому у них остаются такие дорожки слёз и создаётся ощущение, что они всё время плачут. Но на самом деле это, конечно, не так», — заключила биолог.

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