Биолог Соловьёва рассказала об особенностях «плача» бельков
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«Конечно, бельки постоянно не плачут. Дело в том, что у них, как и у всех наземных животных, есть потребность всё время смачивать роговицу глаза, чтобы она не высохла», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.
Как отметила специалист, железы постоянно выделяют специальные жидкости, а из-за особого строения глаза излишки стекают.
«Поэтому у них остаются такие дорожки слёз и создаётся ощущение, что они всё время плачут. Но на самом деле это, конечно, не так», — заключила биолог.
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