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В Московском зоопарке рассказали о «реакции» манула Тимофея на популярность панды Катюши

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Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала о «реакции» манула Тимофея на популярность панды Катюши.

«Он и сейчас любимец. У каждого есть своя фан-группа, и к каждому из наших питомцев приходят свои друзья. Поэтому всё нормально, никто ни на кого не обижается. Всем уделяют достаточное внимание, поэтому не стоит переживать ни за кого», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, все питомцы готовятся к весенней погоде.

«Наш садово-парковый отдел высадит 60 тыс. луковиц тюльпанов и будет невероятная красота. Мы всех ждём, приходите смотреть на Катюшу и других питомцев, птицы у нас невероятной красоты», — добавила Акулова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что панда Катюша вышла в большой вольер к маме Диндин в Московском зоопарке.

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