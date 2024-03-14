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В сети разошёлся ролик с девушкой из России, спевшей «дуэтом» с гудящей трубой

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В соцсетях завирусился ролик с девушкой из Красноярска, которая сняла свой «дуэт» с гудящей трубой в общежитии.
В сети разошёлся ролик с девушкой из России, спевшей «дуэтом» с гудящей трубой
  • Gettyimages.ru

Видео сняла София Кефер, которая учится в петербургской консерватории. Ролик быстро собрал в соцсети X свыше 110 тыс. просмотров. Позже девушка случайно удалила его.

Сейчас София выложила новое видео, где сопроводила свой «водопроводный хит» профессиональной аранжировкой.

Как стало известно ранее, в Татарстане в рамках реализации национального проекта «Образование» обновят 185 образовательных учреждений.

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