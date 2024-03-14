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Оперу в исполнении музыкантов из Тюмени покажут на портале «Культура.РФ»

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Жители России смогут посмотреть оперу «Руслан и Людмила» в исполнении тюменских музыкантов на портале «Культура.РФ».
Оперу в исполнении музыкантов из Тюмени покажут на портале «Культура.РФ»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный центр регионального правительства.

«Концерт от тюменского филармонического оркестра и хоровой капеллы Тюменской филармонии по результатам конкурсного отбора Минкультуры России вошёл в число самых значимых культурных событий страны в 2024 году», — рассказали в информационном центре.

Опера прозвучит вживую на музыкальном фестивале, посвящённом 220-летию со дня рождения Михаила Глинки.

Ранее сообщалось, что труппа московского театра им. Евгения Вахтангова в мае посетит с гастролями Йошкар-Олу (Марий Эл).

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