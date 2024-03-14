Оперу в исполнении музыкантов из Тюмени покажут на портале «Культура.РФ»
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный центр регионального правительства.
«Концерт от тюменского филармонического оркестра и хоровой капеллы Тюменской филармонии по результатам конкурсного отбора Минкультуры России вошёл в число самых значимых культурных событий страны в 2024 году», — рассказали в информационном центре.
Опера прозвучит вживую на музыкальном фестивале, посвящённом 220-летию со дня рождения Михаила Глинки.
Ранее сообщалось, что труппа московского театра им. Евгения Вахтангова в мае посетит с гастролями Йошкар-Олу (Марий Эл).