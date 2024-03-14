Театр имени Вахтангова даст три представления в Йошкар-Оле

Труппа московского театра им. Евгения Вахтангова в мае посетит с гастролями Йошкар-Олу (Марий Эл).

Об этом сообщает ИА МариМедиа.

Так, 2 и 3 мая на сцене Марийского театра оперы и балета им. Э. Сапаева представят спектакли «Евгений Онегин» и «Амадей». А 4 и 5 мая в Академическом русском театре драмы им. Г. Константинова состоится показ трагедии Шекспира «Ричард III».

В то же время стало известно, что художественный руководитель и главный дирижёр Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Шостаковича Евгений Хохлов вошёл в экспертный совет премии «Золотая маска» в качестве эксперта и заместителя председателя совета номинации «Музыкальный театр». Об этом информирует volga.news со ссылкой на пресс-службу театра.

Ранее сообщалось, что гастроли Театра оперы и балета Удмуртии пройдут в Китае в сентябре 2024 года.