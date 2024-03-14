В апреле пройдёт VIII фестиваль Олега Митяева «Крепитесь, люди, скоро лето!»

Фестиваль Олега Митяева «Крепитесь, люди, скоро лето!» пройдёт 20 и 21 апреля в рамках «Марафона авторской песни России — 2023—2024: всё настоящее — детям».

Как сообщает пресс-служба фестиваля, в концертном мероприятии примут участие представители авторской песни разных поколений и специальные гости: Олег Митяев, Виктор Третьяков, Ольга Красько, Галина Хомчик, Вадим Егоров, Юлиана Рогачёва, Маша Кац, Александр Суханов, Пётр Корягин, Ирина Сурина и многие другие.

Прямая трансляция концертов состоится во «ВКонтанкте».

Проект «Марафон авторской песни России — 2023—2024: всё настоящее — детям» проводится с целью приобщения педагогов, детей и молодёжи к бардовскому движению как к явлению в русской культуре, а также продвижения традиционных духовно-нравственных ценностей.

Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля «Московская Масленица» проведут более тысячи мастер-классов.