Синоптик Мокеева спрогнозировала приход весны в Нижнем Новгороде 23 марта

Начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева назвала 23 марта датой прихода метеорологической весны в Нижнем Новгороде.

Как отметила эксперт в беседе с newsnn.ru, весна в Нижнем Новгороде начинается позже, чем в Москве.

«В этом году мы видим, что температурный фон выше нормы, но захолаживание по ночам сохраняется, перебивая дневной плюс», — сказала Мокеева.

Ожидается, что стабильное тепло придёт в регион 23 марта, заключила синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о весенней погоде в Москве в выходные.