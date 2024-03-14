Синоптик Мокеева спрогнозировала приход весны в Нижнем Новгороде 23 марта
- РИА Новости
Как отметила эксперт в беседе с newsnn.ru, весна в Нижнем Новгороде начинается позже, чем в Москве.
«В этом году мы видим, что температурный фон выше нормы, но захолаживание по ночам сохраняется, перебивая дневной плюс», — сказала Мокеева.
Ожидается, что стабильное тепло придёт в регион 23 марта, заключила синоптик.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о весенней погоде в Москве в выходные.