RT в Telegram
Подпишись

Синоптик Мокеева спрогнозировала приход весны в Нижнем Новгороде 23 марта

Короткая ссылка
Начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева назвала 23 марта датой прихода метеорологической весны в Нижнем Новгороде.
Синоптик Мокеева спрогнозировала приход весны в Нижнем Новгороде 23 марта
  • РИА Новости

Как отметила эксперт в беседе с newsnn.ru, весна в Нижнем Новгороде начинается позже, чем в Москве.

«В этом году мы видим, что температурный фон выше нормы, но захолаживание по ночам сохраняется, перебивая дневной плюс», — сказала Мокеева.

Ожидается, что стабильное тепло придёт в регион 23 марта, заключила синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о весенней погоде в Москве в выходные.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить