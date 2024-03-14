В Нижнем Новгороде кинофестиваль RIFF пройдёт 14—20 марта

Х Российско-итальянский кинофестиваль RIFF пройдёт в Нижнем Новгороде с 14 по 20 марта.

Площадкой для кинофестиваля станет нижегородский кинотеатр «Орлёнок», сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Департамент культуры городской администрации.

В программу вошло 13 фильмов разных жанров и тематики. Некоторые ленты были представлены на европейских и международных фестивалях, включая Венецианский кинофестиваль.

Откроет фестиваль картина «Лучшая жизнь», которая ранее показывалась на открытии Римского кинофестиваля и на Международном кинофестивале в Торонто.

Большой премьерой в рамках RIFF станет фильм «Данте. Вечность гения», который закроет кинофестиваль 20 марта.

Ранее сообщалось, что в российских кинотеатрах с 22 по 25 февраля состоится VI Фестиваль индийского кино.