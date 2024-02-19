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В России пройдёт VI Фестиваль индийского кино

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В российских кинотеатрах с 22 по 25 февраля состоится VI Фестиваль индийского кино.
В России пройдёт VI Фестиваль индийского кино
  • Кадр из фильма «Три идиота»
  • © kinopoisk.ru

О событии сообщила пресс-служба Indian Films Russia. Показы фильмов будут проходить в шести городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Челябинске, Саратове и Новосибирске.

В программу мероприятия вошли как новые ленты, так и классика индийского кино. Зрители смогут посмотреть такие картины, как «Наступит завтра или нет», «Три идиота», «ПиКей», «Брахмастра, часть 1: Шива», «Ланчбокс». Показы будут осуществляться в сети кинотеатров «Синема Парк».

«Мы гордимся возможностью поделиться с вами добротой и теплом индийского кинематографа, счастливы, что можем, хоть и ненадолго, но погрузить вас в яркую и насыщенную эмоциями киновселенную — далёкую от нас географически, но очень близкую нам по духу. Приглашаем вас посетить VI Фестиваль индийского кино, почувствовать атмосферу простых и красивых историй, ближе познакомиться с актёрами и создателями пока ещё экзотического для нас индийского кино. Вас непременно ждут прекрасное настроение, познание нового опыта в кино и наверняка новые интересные знакомства с такими же, как и вы, любителями индийского кино. Мы надеемся и желаем, чтобы дни кинофестиваля стали для вас особенными и принесли новые эмоции и впечатления», — цитирует пресс-служба слова генерального продюсера кинокомпании Indian Films Russia Карена Мирзояна.

Первый Фестиваль индийского кино прошёл в 2016 году. Он способствует знакомству российской аудитории с блокбастерами и культовыми картинами Индии.  

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