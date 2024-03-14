На телевидении покажут сериал «Преторианец» о росгвардейцах

На телевидении стартует показ остросюжетного детектива «Преторианец» о буднях росгвардейцев.

Как сообщает пресс-служба кинокомпании «Триикс Медиа», выход сериала на НТВ приурочен ко Дню войск национальной гвардии России, который отмечается 27 марта.

В центре сюжета восьмисерийной ленты росгвардеец Андрей Полевой (Андрей Фролов), которого из Санкт-Петербурга переводят служить в Выборг. Руководствуясь кодексом чести, военнослужащий ведёт борьбу с коррупцией в ведомстве, находит опасного преступника и не допускает разрастания международного скандала.

Проект снят по сценарию Андрея Константинова, автора книг «Бандитский Петербург». Режиссёром выступил Максим Бриус («Солнцепёк»). Главную роль исполнил Андрей Фролов («Небо»).

«Сериал «Преторианец» рассказывает о героических поступках росгвардейца и его жизни в целом — история насыщенная и интересная. Андрей Полевой целеустремлённый, знает, чего хочет, никогда не обидит, не предаст, но сам по себе — одиночка», — приводит слова Фролова пресс-служба компании.

Ранее сообщалось, что в России снимают сериал о подвиге героев таганрогского подполья во время войны.