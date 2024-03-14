В парках Нижнего Новгорода пройдут народные гулянья по случаю Масленицы

Для жителей Нижнего Новгорода подготовили праздничную программу масленичных гуляний, она пройдёт в городских парках в предстоящие выходные.

Об этом пишет newsnn.ru.

Мероприятия пройдут в четырёх парках Нижнего Новгорода: в Автозаводском и Светлоярском, в парках «Швейцария» и «Дубки».

В программе праздничные концерты, народные забавы и выступление скоморохов, фаер-шоу, мастер-классы, раздача блинов и сожжение чучела Масленицы.

Мероприятия также запланированы на Нижегородской ярмарке и в музее-заповеднике «Щёлоковский хутор», где пройдут кулачные бои. Участники построят снежную крепость, споют масленичные «заклички» и сыграют Козью Масленицу.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в столице на 19 площадках фестиваля «Московская Масленица» пройдут кулинарные мастер-классы.