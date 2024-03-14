Учреждения культуры Владивостока обновили по нацпроекту

Глава Владивостока Константин Шестаков в рамках своего отчёта рассказал, что некоторые городские учреждения культуры в 2023 году обновили и модернизировали в рамках национального проекта «Культура».

Об этом пишет vostokmedia.com.

Так, в детской школе искусств №1 им. Прокофьева создали виртуальный концертный зал, в котором прошло 389 культурно-массовых мероприятий, а в детскую художественную школу №3 закупили новые компьютеры, большие графические планшеты и принтер.

В городские библиотеки также поставили компьютерную технику, оборудование для работы с виртуальной и дополненной реальностью, проекторы, 3D-принтеры, электронные книги, интерактивные информационные стенды, мебель.

Ранее в Министерстве культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл сообщили, что в 2024 году на финансирование отрасли культуры из регионального бюджета направлено 2,6 млрд рублей, на реализацию нацпроекта — 691,6 млн рублей.