Учреждения культуры Владивостока обновили по нацпроекту
- РИА Новости
Об этом пишет vostokmedia.com.
Так, в детской школе искусств №1 им. Прокофьева создали виртуальный концертный зал, в котором прошло 389 культурно-массовых мероприятий, а в детскую художественную школу №3 закупили новые компьютеры, большие графические планшеты и принтер.
В городские библиотеки также поставили компьютерную технику, оборудование для работы с виртуальной и дополненной реальностью, проекторы, 3D-принтеры, электронные книги, интерактивные информационные стенды, мебель.
Ранее в Министерстве культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл сообщили, что в 2024 году на финансирование отрасли культуры из регионального бюджета направлено 2,6 млрд рублей, на реализацию нацпроекта — 691,6 млн рублей.