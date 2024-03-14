Помощница Касаткиной рассказала, что она работала над юбилейной программой

Народная артистка РСФСР и руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина, о смерти которой стало известно 14 марта, практически до последних дней готовила балетную программу к своему юбилею. Об этом рассказала её помощница Валентина Бурьянова.

«Мы готовили выступления в Большом театре в июне, когда должен был быть юбилей празднования. Мы планировали новый спектакль «Пушкин», который давно танцевали и сейчас собирались реанимировать», — сообщила она в интервью телеканалу «Звезда».

Помощница отметила, что Касаткина очень любила творчество поэта.

По её словам, смерть Касаткиной стала крупной утратой для российского балета.

«Она была жемчужиной русского балета, её постановки гениальны. Утрата для нашего балета просто невосполнимая», — заявила Бурьянова.

Ранее стало известно, что Наталия Касаткина скончалась в возрасте 89 лет.

Директор Государственного академического театра классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василёва Иван Василёв в беседе с RT рассказал, что прощание с артисткой пройдёт через три дня в атриуме Большого театра.