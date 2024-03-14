RT в Telegram
Подпишись

Прощание с народной артисткой РСФСР Наталией Касаткиной пройдёт в атриуме Большого театра

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Директор Государственного академического театра классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василёва Иван Василёв в беседе с RT рассказал о том, когда состоится прощание с народной артисткой РСФСР руководителем московского Театра классического балета Наталией Касаткиной.
Прощание с народной артисткой РСФСР Наталией Касаткиной пройдёт в атриуме Большого театра
  • РИА Новости

«Прощание будет через три дня в атриуме Большого театра. Больше пока информации нет, сейчас мы только поедем в больницу», — сказал он.

Ранее стало известно, что народная артистка РСФСР руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина скончалась в возрасте 89 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить