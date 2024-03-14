Первоцветы распустятся в цветниках ВДНХ в апреле
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что осенью 2023 года на ВДНХ высадили свыше полумиллиона первоцветов более 50 различных сортов: 425 тыс. тюльпанов, более 27 тыс. мускари, свыше 12 тыс. крокусов, более 21 тыс. нарциссов.
В начале апреля на цветниках «Душа России» можно увидеть подснежники, крокусы, сциллы, в мае — ботанические тюльпаны, мускари. Также махровые тюльпаны распустятся в парке «Останкино».
«Всего же этой весной на территории главной выставки страны расцветёт свыше миллиона многолетних и однолетних растений», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Ботаническом саду Петра Великого БИН РАН в Санкт-Петербурге началось цветение первоцветов.