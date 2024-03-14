Первоцветы распустятся в цветниках ВДНХ в апреле

В преддверии Всемирного дня цветов, который отмечается 21 марта, на ВДНХ рассказали, какие первоцветы распустятся на выставке в скором времени.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что осенью 2023 года на ВДНХ высадили свыше полумиллиона первоцветов более 50 различных сортов: 425 тыс. тюльпанов, более 27 тыс. мускари, свыше 12 тыс. крокусов, более 21 тыс. нарциссов.

В начале апреля на цветниках «Душа России» можно увидеть подснежники, крокусы, сциллы, в мае — ботанические тюльпаны, мускари. Также махровые тюльпаны распустятся в парке «Останкино».

«Всего же этой весной на территории главной выставки страны расцветёт свыше миллиона многолетних и однолетних растений», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ботаническом саду Петра Великого БИН РАН в Санкт-Петербурге началось цветение первоцветов.