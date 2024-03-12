В Ботаническом саду Петербурга зацвели первоцветы
Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на сообщение в Telegram-канале сада.
«Первоцветы в первую очередь появляются на Северном дворе справа от здания Ботанического музея, возле оранжерей», — отметили специалисты.
Они также сообщили, что с каждым днём их будет всё больше.
Уточняется, что календарь цветения первоцветов на сайте Ботанического сада будут обновлять каждый день.
Ранее НСН сообщала, что в Москве в 2024 году высадят более 56 млн цветов, в том числе виолу и тюльпаны.