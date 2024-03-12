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В Ботаническом саду Петербурга зацвели первоцветы

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В Ботаническом саду Петра Великого БИН РАН в Санкт-Петербурге началось цветение первоцветов.

Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на сообщение в Telegram-канале сада.

«Первоцветы в первую очередь появляются на Северном дворе справа от здания Ботанического музея, возле оранжерей», — отметили специалисты.

Они также сообщили, что с каждым днём их будет всё больше.

Уточняется, что календарь цветения первоцветов на сайте Ботанического сада будут обновлять каждый день.

Ранее НСН сообщала, что в Москве в 2024 году высадят более 56 млн цветов, в том числе виолу и тюльпаны.

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