В Ставропольском крае проведут 12 противопаводковых мероприятий в 2024 году

В Ставропольском крае направят около 150 млн рублей на проведение противопаводковых мероприятий.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

Губернатор Владимир Владимиров поручил провести 12 противопаводковых мероприятий в 2024 году. Работы курирует региональное Министерство природы и охраны окружающей среды.

Как отметил глава ведомства Роман Коврыга, запланирован капремонт гидротехнических сооружений в Шпаковском и Будённовском округах, расчистка русел рек и балок в Петровском и Арзгирском округах, реконструкции ряда объектов.

Ранее в Курганской области рассказали о подготовке к пожароопасному сезону.