В Ставропольском крае проведут 12 противопаводковых мероприятий в 2024 году
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.
Губернатор Владимир Владимиров поручил провести 12 противопаводковых мероприятий в 2024 году. Работы курирует региональное Министерство природы и охраны окружающей среды.
Как отметил глава ведомства Роман Коврыга, запланирован капремонт гидротехнических сооружений в Шпаковском и Будённовском округах, расчистка русел рек и балок в Петровском и Арзгирском округах, реконструкции ряда объектов.
Ранее в Курганской области рассказали о подготовке к пожароопасному сезону.