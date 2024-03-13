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В Ставропольском крае проведут 12 противопаводковых мероприятий в 2024 году

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В Ставропольском крае направят около 150 млн рублей на проведение противопаводковых мероприятий.
В Ставропольском крае проведут 12 противопаводковых мероприятий в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

Губернатор Владимир Владимиров поручил провести 12 противопаводковых мероприятий в 2024 году. Работы курирует региональное Министерство природы и охраны окружающей среды.

Как отметил глава ведомства Роман Коврыга, запланирован капремонт гидротехнических сооружений в Шпаковском и Будённовском округах, расчистка русел рек и балок в Петровском и Арзгирском округах, реконструкции ряда объектов.

Ранее в Курганской области рассказали о подготовке к пожароопасному сезону.

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