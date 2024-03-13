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Специалист Лебедева дала рекомендации по уходу за кожей весной

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Специалист Катерина Лебедева рассказала, как ухаживать за кожей весной. В частности, она посоветовала принимать ванны раз в два — три дня, а не каждый день.

«Также не стоит принимать душ дольше десяти минут», — сказала в беседе с Life.ru эксперт по уходу за кожей бренда Dove.

По словам Лебедевой, если кожа очень чувствительная, то мочалку лучше не использовать.

«На каждый день выбирайте крем-гели для душа без сульфатов. Они эффективно очищают и глубоко питают даже самую сухую кожу и бережны к микробиому — естественному живому защитному слою из микроорганизмов на поверхности кожи, чтобы сохранить красоту и сияние», — считает эксперт.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Скорогудаева в беседе с Общественной службой новостей выразила мнение, что не стоит злоупотреблять солнцезащитными кремами.

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