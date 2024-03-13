В Свердловской области рассказали о программе мероприятий на Масленицу

В Свердловской области анонсировали программу масленичных гуляний 16—17 марта.

Об этом сообщает URA.RU.

Посетителей праздничных мероприятий в парках и торгово-развлекательных центрах Екатеринбурга и области ждут чемпионаты по поеданию блинов, перетягивание каната, бег в мешках, покорение масленичного столба, метание валенок, сражение на мягких подушках, фланкировка шашками и многое другое.

В «Парке сказов» в Арамиле завершением вечера станет сожжение чучела жар-птицы высотой 12 м — одного из самых высоких чучел в регионе.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье запустили интерактивную карту масленичных гуляний.