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В Свердловской области рассказали о программе мероприятий на Масленицу

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В Свердловской области анонсировали программу масленичных гуляний 16—17 марта.
В Свердловской области рассказали о программе мероприятий на Масленицу
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

Посетителей праздничных мероприятий в парках и торгово-развлекательных центрах Екатеринбурга и области ждут чемпионаты по поеданию блинов, перетягивание каната, бег в мешках, покорение масленичного столба, метание валенок, сражение на мягких подушках, фланкировка шашками и многое другое.

В «Парке сказов» в Арамиле завершением вечера станет сожжение чучела жар-птицы высотой 12 м — одного из самых высоких чучел в регионе.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье запустили интерактивную карту масленичных гуляний.

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