В Свердловской области рассказали о программе мероприятий на Масленицу
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Посетителей праздничных мероприятий в парках и торгово-развлекательных центрах Екатеринбурга и области ждут чемпионаты по поеданию блинов, перетягивание каната, бег в мешках, покорение масленичного столба, метание валенок, сражение на мягких подушках, фланкировка шашками и многое другое.
В «Парке сказов» в Арамиле завершением вечера станет сожжение чучела жар-птицы высотой 12 м — одного из самых высоких чучел в регионе.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье запустили интерактивную карту масленичных гуляний.