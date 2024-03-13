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Синоптик Ильин: в четверг и пятницу воздух в Москве прогреется до +7 °С

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Полина Полетаева
Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в столице во второй половине недели.
Синоптик Ильин: в четверг и пятницу воздух в Москве прогреется до +7 °С
  • РИА Новости

По словам собеседника RT, погода ожидается преимущественно без осадков при малооблачном и ясном небе.

«Какое-то натекание облаков ожидается лишь в конце субботнего дня. И в воскресенье можно в прогнозе уже предполагать небольшие осадки, которые пройдут местами в виде дождя и мокрого снега», — рассказал Ильин.

Он добавил, что температуры будут достаточно высокими.

«С сегодняшнего дня и до субботы можно одной градацией указать +3...+8 °С в Москве и области. Наиболее тёплые дни будут у нас в Москве четверг и пятница. В четверг и пятницу до +7 °С в Москве воздух будет прогреваться. На солнце ощущение будет очень приятное», — отметил синоптик.

Однако, согласно его прогнозу, ближайшие две ночи будут морозными, столбик термометра опустится до -3...-8 °С.

«В субботу и воскресенье ночью по области -4...+1 °С. Не исключено, что в выходные будет климатическая весенняя температура, то есть среднесуточная температура не опустится ниже +5 °С. Но это буквально на пару дней. А затем температуры начнут немножко понижаться, особенно в ночное время», — заключил Ильин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о «сложной погоде» на юге Западной Сибири.

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