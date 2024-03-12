Синоптик Вильфанд предупредил о «сложной погоде» на юге Западной Сибири

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях в некоторых регионах России.

Собеседник предупредил об «очень сложной погоде» на юге Западной Сибири.

«Там воздушные массы с разными физическими свойствами встречаются и температура колеблется от -7... до +2 °С. Речь идёт о Кемеровской области, об Алтайском крае, о самой Республике Алтай, Новосибирской области. Вот в этих регионах осадки в виде снега и мокрого снега. Гололедица, гололёд и усиление ветра», — рассказал Вильфанд.

Он также отметил, что сложная климатическая ситуация и на самом востоке страны.

«Это и Камчатский край, особенно юг Камчатки, Курильские острова, север Сахалина. Циклон, который перемещается на север с Японского моря, обусловливает ураганные ветры. До 35 м/с и даже до 38 м/с в этих регионах», — заключил собеседник RT.

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