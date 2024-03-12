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В «Аптекарском огороде» МГУ зацвели подснежники

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В «Аптекарском огороде» МГУ заявили, что у них зацвели первые весенние подснежники.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал сада.

«Первые подснежники расцвели в «Аптекарском огороде»... Ищите их у главного входа в Теневом саду. Забавно, что в 2023 году первые подснеги тоже обнаружились 12 марта», — отмечается в сообщении.

В «Аптекарском огороде» есть шесть видов подснежников, в том числе снежный, альпийский и складчатый.

Ранее сообщалось, что в Ботаническом саду Петра Великого БИН РАН в Санкт-Петербурге началось цветение первоцветов.

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