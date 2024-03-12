Юлия Савичева рассказала о предстоящем концерте в Петербурге
В беседе с «Петербургским дневником» певица заявила, что прозвучит новая песня «Девочка».
«К тому же готовится к выходу мой новый альбом, возможно, что-то и из него включим в программу. А ещё недавно мы записали дуэт с Григорием Лепсом «Любовь оставляет шрамы», и эта песня тоже обязательно будет. Даже если Григорий не сможет приехать, я спою её сольно», — отметила Савичева.
По её словам, программа будет состоять из трёх частей: танцевальной, лиричной и рока.
«Конечно, при этом будет общение со зрителями, открытые эмоции, свет, звук, музыканты», — добавила певица.
Ранее сообщалось, что в Оренбурге в текущем году состоится межрегиональный фестиваль-конкурс кавер-исполнителей «Поём о главном».