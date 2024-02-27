Конкурс кавер-исполнителей «Поём о главном» пройдёт в Оренбурге летом

В Оренбурге в текущем году состоится межрегиональный фестиваль-конкурс кавер-исполнителей «Поём о главном».

Принять участие могут творческие коллективы и исполнители различных жанров и направлений, передаёт RIA56 со ссылкой на региональный Минкульт.

Заявки принимаются до 31 мая. Жюри 1 июня составит шорт-лист финалистов. Заключительный этап пройдёт в Оренбурге 11 и 12 июня. Победителей объявят на гала-концерте, который пройдёт в День России. Завершится мероприятие круглым столом руководителей ансамблей с членами жюри.

Ранее начальник управления международного взаимодействия Комитета по туризму Москвы Булат Нурмуханов в беседе с НСН рассказал о мероприятиях, прошедших в столице по случаю китайского Нового года.