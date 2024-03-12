Стали известны программа и состав жюри фестиваля «Дух огня»

Стали известны программа и состав жюри XXII Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня». Мероприятие пройдёт в Ханты-Мансийске с 23 по 26 марта.

Фильмом открытия станет основанная на реальной истории драматическая комедия Ильи Маланина о мальчике с редким заболеванием, которого ставит на ноги новый знакомый его мамы. Роли в ленте исполнили Александр Яценко, Елисей Свеженцев, Наталья Кудряшова.

Темой фестиваля в этом году обозначен «Особый язык национальной кинематографии».

В конкурс международных дебютов вошли фильмы «По кругу» иранского постановщика Майсама Хасанзаде, «Похищение» Карана Теджпала из Индии, «Ошибка» кыргызстанского режиссёра Тынчтыка Абылкасымова, «Бауырына салу» Асхата Кучинчирекова из Казахстана, «Собственность» Даниэля Бандейра из Бразилии, «Угол наклона» российских кинематографистов Анны Далингер и Станислава Фомичёва.

В рамках конкурса отечественных дебютов покажут проекты «Исчезнувший велосипедист» Юрия Муравицкого, «Лиссабон» Светланы Филипповой, «12 этажей спустя» Джефа Агаева, «Куба, Марина» Константина Богославского, «Лапин» Аси Олешкевич и Влада Краснолободцева и «Последняя цена» Наура Гармелии.

Оценивать работы дебютантов будет жюри во главе с режиссёром и сценаристом Александром Велединским. Кроме того, в состав жюри вошли актёры Максим Стоянов, Светлана Иванова, постановщица Ангелина Никонова, оператор Эдуард Мошкович и композитор Максим Дунаевский.

Фильмом закрытия смотра выбрали мелодраму Оксаны Дегтярёвой «Она танцует».

Ранее стали известны лауреаты «Оскара».