В Татарстане провели 30 мероприятий за пять лет по нацпроекту «Экология»

В Татарстане подвели итоги работы в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Так, ликвидированы две свалки — в Нижнекамском районе, в селе Прости, и в городе Мензелинске, а также огромный Самосыровский полигон, передаёт ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу МЭПР РТ.

Кроме того, в 2023 году началась досрочная ликвидация второго участка загрязнённых земель возле села Шемордан Сабинского района. Планируется завершить все работы к концу текущего года, включая ликвидацию 63 объектов.

Министр экологии Татарстана Александр Шадриков отметил, что с 2019 года в республике было реализовано 30 мероприятий на общую сумму 17,6 млрд рублей в рамках шести федеральных проектов национального проекта «Экология». Общий объём средств, направленных на природоохранную деятельность, за шесть лет составил 60,5 млрд рублей.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о вероятности нехватки пресной воды в Европе в будущем. По его мнению, это реально существующий риск.