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Новый сервис объединил все библиотеки Подмосковья

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В библиотеках Московской области запустили новый цифровой сервис «Библиотеки Подмосковья».

Этот сервис объединяет информацию обо всех библиотеках региона, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Министерство культуры и туризма области.

С его помощью можно найти и заказать книги в любой библиотеке области, а также ознакомиться с сервисами и услугами учреждений.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ работает десять книжных пунктов, фонды которых регулярно обновляются сотрудниками, посетителями и волонтёрами в рамках акции #КниговоротВДНХ. Новый этап продлится до 24 марта.

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