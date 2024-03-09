Новые издания появились в книжных пунктах ВДНХ

На ВДНХ работает десять книжных пунктов, фонды которых регулярно обновляются сотрудниками, посетителями и волонтёрами в рамках акции #КниговоротВДНХ. Новый этап продлится до 24 марта, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Об этом сообщает газета «Известия».

«В рамках акции ко Всемирному дню писателя, завершившейся в начале марта, в книжные пункты на ВДНХ передали больше тысячи изданий. Основную часть составила классическая русская литература — произведения Льва Толстого, Николая Гоголя, Ивана Бунина и других авторов», — сказала Сергунина.

По её словам, участники проекта также приносили учебники, энциклопедии, книги для детей.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области с 2019 года переоснастили по модельному стандарту 15 муниципальных библиотек в рамках реализации нацпроекта «Культура».