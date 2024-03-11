Анна Asti объявила о переносе концертов из-за проблем со здоровьем

Певица Анна Asti объявила о переносе на апрель концертов, которые были запланированы на март, из-за проблем со здоровьем.

Она рассказала, что в январе ей провели операцию на обеих ступнях.

Певица призналась, что у неё сильно болит одна нога, поэтому она пока не может работать. Анна Asti объяснила, что физически не выдержит двухчасовые концерты тура.

«Мы вынуждены перенести наш мартовский тур на апрель», — написала певица в своём Telegram-канале.

В декабре сообщалось, что выступление певицы Анны Asti на новогоднем концерте в концертном зале «Барвиха Luxury Village» отменено, на мероприятии выступила певица Люся Чеботина.

До этого в московском клубе Gipsy перенесли новогоднее выступление Анны Asti на неопределённый срок после её появления на вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.