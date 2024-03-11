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В ЯНАО началась «Архивная декада»

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В Ямало-Ненецком автономном округе началась «Архивная декада». Она продлится до 25 марта.

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на пресс-службу по делам архивов региона.

Программа включает около 90 событий, в том числе историко-документальную выставку и мастер-классы.

В частности, с 12 по 20 марта будут проходить экскурсии «Документ. История. Ямал!», а 13 марта состоится «Архивный диктант».

Цель проекта — рассказать о роли архивов в сохранении документального наследия Ямала.

Ранее сообщалось, что в столичном сервисе «Моя семья» появилась функция, с помощью которой можно найти информацию о своих предках-ремесленниках.

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