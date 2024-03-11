RT в Telegram
Подпишись

Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление до +7 °С в Москве в выходные

Короткая ссылка
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о потеплении в Москве к выходным до +7 °С.

«Ближе к выходным ночные температуры станут близкими к нулю и слабо положительными, так что среднесуточная температура во второй половине недели уверенно перешагнёт через нулевую отметку», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметил специалист, во вторник, 12 марта, температура повысится до +4 °С. Осадков не ожидается.

До конца недели будет ясная солнечная погода, заключил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях в некоторых регионах России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить