Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление до +7 °С в Москве в выходные

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о потеплении в Москве к выходным до +7 °С.

«Ближе к выходным ночные температуры станут близкими к нулю и слабо положительными, так что среднесуточная температура во второй половине недели уверенно перешагнёт через нулевую отметку», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметил специалист, во вторник, 12 марта, температура повысится до +4 °С. Осадков не ожидается.

До конца недели будет ясная солнечная погода, заключил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях в некоторых регионах России.