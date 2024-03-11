Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление до +7 °С в Москве в выходные
«Ближе к выходным ночные температуры станут близкими к нулю и слабо положительными, так что среднесуточная температура во второй половине недели уверенно перешагнёт через нулевую отметку», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».
Как отметил специалист, во вторник, 12 марта, температура повысится до +4 °С. Осадков не ожидается.
До конца недели будет ясная солнечная погода, заключил Шувалов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях в некоторых регионах России.