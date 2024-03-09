Синоптик Вильфанд предупредил о сильном понижении температуры на Волге
- РИА Новости
Синоптик отметил, что на Волге ожидается очень сильное понижение температуры.
«В Кировской области, в Нижегородской, в Татарстане, да даже в Самарской области значительное понижение температуры. В Нижегородской области уже послезавтра температура будет -20 °С, в Кировской — -23 °С. А затем, начиная со среды, повышение температуры до нулевой отметки», — рассказал Вильфанд.
По его словам, такие резкие колебания температурного режима приведут к гололёду, быстрому таянию снега и осадкам в виде дождя и мокрого снега.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что погода в Москве не дотягивает до календаря примерно на неделю.