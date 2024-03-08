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Синоптик Шувалов: погода не дотягивает до календаря примерно на неделю

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Полина Полетаева
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в столице в предстоящие дни.

По словам собеседника RT,  месяц «сделал два шага назад» и сейчас погода «не дотягивает до календаря», примерно на неделю.

«И вот такая погода с температурой ниже нормы сохранится практически до середины месяца, до 13-15 марта. Будет преобладать антициклональный тип погоды, а это означает, что сильных снегопадов не будет...В Москве и Подмосковье, если и упадет немного, то даже меньше одного сантиметра. То есть погода без осадков и небольшие морозы. Где-то -5...-10 °С по Москве в ночные часы и 0...-2 °С в дневные часы», — рассказал Шувалов.

Он добавил, что в выходные ожидается облачность с прояснением, поэтому солнце будет греть не так активно. А в начале следующей недели солнца станет больше и дневные температуры будут выше.

«Ночные температуры сохранятся порядка -5...-10 °С, а дневные температуры полезут вверх до +1...+3 °С», — заключил синоптик.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал о погоде в Москве на 8 марта.

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