В Москве пройдёт цикл лекций по случаю 180-летия Римского-Корсакова

Цикл лекций «Все оперы Римского-Корсакова», посвящённый 180-летию со дня рождения композитора, пройдёт в московском концертном зале «Зарядье». Первая лекция состоится 24 марта.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Ведущие музыковеды расскажут об истории создания 15 опер Римского-Корсакова, а также об особенностях авторского стиля.

«К 180-летию со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова мы решили создать цикл лекций, посвящённых его операм, поскольку этот жанр занимал в творчестве Римского-Корсакова центральное место», — прокомментировал гендиректор «Зарядья» Иван Рудин.

Ранее сообщалось, что на Дягилевском фестивале в Перми 20—29 июня представят три оперные премьеры.