На Дягилевском фестивале в Перми представят три премьеры

На Дягилевском фестивале под руководством Теодора Курентзиса представят три премьеры. Фестиваль пройдёт 20—29 июня.

Об этом сообщает URA.RU.

«Впервые в России прозвучит опера Passion Паскаля Дюсапена — одного из ведущих композиторов современной Франции, ученика Яниса Ксенакиса. Пермская опера представит в рамках фестиваля премьеру «Похождений повесы». Третья оперная премьера Дягилевского фестиваля 2024 года — «Волшебная флейта» Моцарта», — заявили в пресс-службе фестиваля.

Также запланированы симфонические и камерные концерты, показы драматических спектаклей и экспериментальных перформансов.

Ранее сообщалось, что губернатор Омской области Виталий Хоценко предложил жителям выбрать название для международного арт-фестиваля, который пройдёт в Омске этим летом.