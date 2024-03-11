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Синоптик спрогнозировал наступление метеорологической весны в Москве 15 марта

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал наступление метеорологической весны в Москве 15 марта.
Синоптик спрогнозировал наступление метеорологической весны в Москве 15 марта
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом он написал в своём Telegram.

«Начало метеорологической весны в Москве может быть положено 15 марта!» — написал он.

По его словам, с 12 по 15 марта инициатива в атмосфере Центральной России будет принадлежать антициклону, благодаря чему из-за облаков станет чаще выглядывать солнце и осадков не будет.

«Температурный фон в среднем по ночам составит минимум — до -8…-3 °С, днём с постепенным повышением к концу недели до +2…+7 °С. А значит, мы приближаемся к метеорологической весне (устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений), которая может наступить уже в конце текущей недели — в пятницу», — отметил он.

При этом синоптик подчеркнул, что прогнозируются весенние возвраты холодов «с арктическими вторжениями и снежными зарядами».

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что погода в Москве не дотягивает до календаря примерно на неделю.

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