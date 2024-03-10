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Диктор и телеведущая Светлана Моргунова умерла на 85-м году жизни

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Диктор Центрального телевидения СССР, телеведущая народная артистка России Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет.
Диктор и телеведущая Светлана Моргунова умерла на 85-м году жизни
  • РИА Новости

Об этом сообщили в окружении Моргуновой.

«Умерла Светлана Моргунова, всё правильно», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.

Ранее стало известно, что президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский скончался в возрасте 73 лет.

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