Диктор и телеведущая Светлана Моргунова умерла на 85-м году жизни

Диктор Центрального телевидения СССР, телеведущая народная артистка России Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет.

Об этом сообщили в окружении Моргуновой.

«Умерла Светлана Моргунова, всё правильно», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.

Ранее стало известно, что президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский скончался в возрасте 73 лет.