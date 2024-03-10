RT в Telegram
Подпишись

Умер глава Ассоциации банков России Лунтовский

Короткая ссылка
Президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский скончался в возрасте 73 лет.
Умер глава Ассоциации банков России Лунтовский
  • РИА Новости

Об этом сообщил председатель совета ассоциации Анатолий Аксаков.

«Георгий Иванович очень много сделал для развития банковской системы, чтобы она была современной, здоровой, крепкой, самостоятельной», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что один из создателей вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» — заместитель директора по научной работе Института вирусологии имени Д.И. Ивановского Борис Народицкий — умер в возрасте 82 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить