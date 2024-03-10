Умер глава Ассоциации банков России Лунтовский

Президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский скончался в возрасте 73 лет.

Об этом сообщил председатель совета ассоциации Анатолий Аксаков.

«Георгий Иванович очень много сделал для развития банковской системы, чтобы она была современной, здоровой, крепкой, самостоятельной», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что один из создателей вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» — заместитель директора по научной работе Института вирусологии имени Д.И. Ивановского Борис Народицкий — умер в возрасте 82 лет.