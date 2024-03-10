Синоптик Цыганков спрогнозировал тёплую неделю в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.

По словам синоптика, следующая неделя будет тёплой, весенней.

«Солнечно, малооблачно, практически без осадков. Днём плюс, ночью минус, перепады 8-10 градусов. В ночь на понедельник -9...-11 °С, завтра +1...+3 °С, в ночь на вторник -3...-5 °С, во вторник днём +3...+5 °С. В ночь на среду -5...-10 °С, в среду днём 0...+5 °С, в ночь на четверг -4...-9 °С, днём +1...+6 °С. Очередной фронт зайдёт в пятницу. Будет небольшой дождь, днём температура +2...+7 °С», — рассказал он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о повышенной лавиноопасности в некоторых регионах России.