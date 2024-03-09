Синоптик Вильфанд: в горах Краснодарского края и Северного Кавказа лавиноопасность

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT предупредил о повышенной лавиноопасности в некоторых регионах России.

Синоптик отметил, что в горах Краснодарского края и в северо-кавказских республиках снега выпало существенно больше нормы.

«Сейчас происходит повышение температуры, снег уплотняется и, кроме этого, осадки идут. Осадки в самом разном виде: в виде мокрого снега и в виде дождя. Именно в этих ситуациях существенно повышается опасность схода лавин», — объяснил Вильфанд.

Он посоветовал гражданам, занимающимся горнолыжным спортом, внимательно следить рекомендациям, на каких склонах разрешено проводить спуск.

«Вот в горах Северного Кавказа, в Ингушетии, в Чеченской Республике — там дожди, мокрый снег, налипание мокрого снега в горах. И это всё приводит к повышенной лавиноопасности», — заключил синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что погода в Москве не дотягивает до календаря примерно на неделю.