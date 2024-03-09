В здании гаража Константина Мельникова отреставрировали стропильные фермы

В здании гаража Константина Мельникова завершили реставрацию 54 металлических стропильных ферм.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В гараже Константина Мельникова мы представим 53 экспоната: автобусы, трамваи, городскую спецтехнику, грузовые и легковые автомобили, гужевой транспорт и многое другое. История транспорта интересна людям, поэтому это будет один из самых посещаемых музеев Москвы. Сейчас памятник архитектуры авангарда находится на реставрации, ему будет возвращён исторический облик», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, все работы проводятся максимально бережно.

Металлические фермы выполняют роль перекрытий. Они опираются только на внешние стены, что позволяет избежать дополнительных точек опоры в пространстве манежа.

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