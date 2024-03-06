В Нижнем Новгороде выбрали лучшие архитектурные проекты

В Нижнем Новгороде рассказали об итогах архитектурного конкурса. Корпус «Школы 800» в Верхних Печёрах и «Галерея» на улице Ошарской признаны лучшими зданиями, построенными в 2022—2023 годах.

Об этом сообщает ИА «Время Н».

Регулярный конкурс новостроек Нижнего Новгорода проходит с 1997 года.

В шорт-лист участников попадают десять новостроек, прошедших первый отборочный этап. После их оценивают архитекторы, критики, журналисты из других городов и стран.

«Эта необычная состязательная среда рождает ещё большее желание делать качественную архитектуру. Неслучайно в наш город едут и за историческим наследием, и за современной архитектурой, так как Нижний Новгород удерживает высокую планку по качеству городской среды и архитектурных решений», — заявила министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова.

По традиции на церемонии награждения всех участников финала угощают тортом в форме здания-победителя.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о проведении архитектурной премии столицы в 2024 году.