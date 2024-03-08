Диетолог Соломатина рассказала, как перейти на весенний режим питания

Диетолог Елена Соломатина рассказала о способах перехода на весенний режим питания.

«Нужно убрать вредные продукты. Максимально убираем сахар, трансжиры, то есть модифицированные продукты, минимум консервантов и красителей, учимся читать этикетки, побольше овощей, в них клетчатка, пектины, всё осталось», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, прежде всего нужны продукты, обеспечивающие белком, в том числе птица, рыба, молочные продукты.

Также рекомендуются каши, яйца, растительные масла.

«Кисломолочные продукты должны входить в рацион, листовые овощи. Бобовые, цельнозерновые крупы тоже нужны. Нам нужна клетчатка», — добавила Соломатина.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила в беседе с НСН, что готовое питание пользуется популярностью у молодых людей до 35 лет, занятых карьерой.