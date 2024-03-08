Спасатели предупредили о гололёде в Пермском крае 9 марта

В ряде регионов Пермского края ожидается гололёд в субботу, 9 марта.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал регионального ГУ МЧС России.

«Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений, держать дистанцию», — заявили в ведомстве.

Пешеходам рекомендуют проявлять осторожность, обращать внимание на сосульки и не приближаться к зданиям, где возможен сход снега.

Ранее главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко рассказала о похолодании в регионе в мартовские праздники.