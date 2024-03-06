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Синоптик Шепоренко спрогнозировала холода в Свердловской области 8—10 марта

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Главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко рассказала о похолодании в регионе в мартовские праздники.
Синоптик Шепоренко спрогнозировала холода в Свердловской области 8—10 марта
  • Gettyimages.ru

«8 марта местами небольшой снег, температура ночью -8...-13 °С, днём 0...-5 °С. В Екатеринбурге в праздничный день ночью -10 °С, днём -3 °С», — заявила специалист в беседе с URA.RU.

В субботу, 9 марта, ожидается небольшой снег. Ночью -6...-11 °С, днём -1..-6 °С.

В воскресенье, 10 марта, ночью -10...-15 °С, днём -5...-10 °С.

«В целом погода будет достаточно холодная, ниже нормы на два-три градуса. И до конца второй декады большого тепла не предвидится», — заключила синоптик.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на праздничные выходные.

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