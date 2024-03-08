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На портале «Узнай Москву» опубликовали викторину к 8 Марта

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На портале «Узнай Москву» появилась викторина, посвящённая 8 Марта. В ней представлены вопросы о выдающихся москвичках и мифологических женских образах.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что женщины всегда вдохновляли деятелей искусства, поэтому их образы можно увидеть в каждом третьем объекте культуры.

«К Международному женскому дню мы решили подготовить новый квиз о богинях, нимфах, а иногда и вполне реальных женщинах, чьи образы запечатлены в архитектуре столицы. Приглашаем всех желающих принять в нём участие и провести эти праздничные выходные с пользой», — сказал Емельянов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днём.

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