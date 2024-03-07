Учёный Киселёв высказался о вероятности дефицита пресной воды в Европе в будущем

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв высказался о вероятности нехватки пресной воды в Европе в будущем. По его мнению, это реально существующий риск.

В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт отметил, что дефицит пресной воды связан прежде всего с очень неравномерным распределением её источников по земному шару. Особенно проблемными в этом смысле считаются Аравийский полуостров, Африка и Средняя Азия. Неблагополучные регионы по водному балансу существуют и в Европе.

«Другое дело, что такие страны, как Россия и Соединённые Штаты, обладают определёнными ресурсами — финансовыми, интеллектуальными, технологическими — для того, чтобы этот вопрос как-то решить», — добавил Киселёв.

Ранее и. о. директора Института физики и атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семёнов прокомментировал погоду на территории России, а также заявил о тенденции к потеплению климата.