Климатолог Семёнов заявил о тенденции к потеплению климата в России
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«Наша страна характеризуется очень сильной погодной изменчивостью, как и любая континентальная территория», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, тенденция к потеплению наблюдается с 1970-х годов, она очень чёткая и совпадает с глобальным трендом.
Как отметил Семёнов, температурный фон в России увеличился более чем в два раза по сравнению с остальным миром. Прирост оценивается в пределах полутора-двух градусов.
Эксперт допустил, что в последующие десятилетия зимы в России станут теплее и короче, а количество осадков будет увеличиваться.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что в ближайшие выходные, 17—18 февраля, в столичном регионе ожидается оттепель.