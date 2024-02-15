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Климатолог Семёнов заявил о тенденции к потеплению климата в России

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И. о. директора Института физики и атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семёнов прокомментировал погоду на территории России, а также заявил о тенденции к потеплению климата.
Климатолог Семёнов заявил о тенденции к потеплению климата в России
  • Gettyimages.ru
  • © Alexandra Iakovleva

«Наша страна характеризуется очень сильной погодной изменчивостью, как и любая континентальная территория», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, тенденция к потеплению наблюдается с 1970-х годов, она очень чёткая и совпадает с глобальным трендом.

Как отметил Семёнов, температурный фон в России увеличился более чем в два раза по сравнению с остальным миром. Прирост оценивается в пределах полутора-двух градусов.

Эксперт допустил, что в последующие десятилетия зимы в России станут теплее и короче, а количество осадков будет увеличиваться.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что в ближайшие выходные, 17—18 февраля, в столичном регионе ожидается оттепель.

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